Спасатели нашли подо льдом квадроцикл, на котором провалился экс-замминистра юстиции

Подмосковные следователи начали доследственную проверку по информации о том, что житель Одинцово провалился под лед, катаясь на квадроцикле. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительным данным следствия, в ночь на 6 февраля во время езды по замерзшей реке на квадроцикле местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. По данному факту следственный отдел по городскому округу Одинцово подмосковного главка СКР проводит доследственную проверку. Сообщается, что место разлома льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла, уже обнаружено.

Ранее в главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что жертвой инцидента на льду стал бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин. По данным спасателей, он провалился под лед в Москву-реку, когда катался на снегоходе. Водолазы выполнили четыре погружения, в ходе которых обнаружили затопленный квадроцикл.

Тело бывшего чиновника пока не нашли. Ялунину было 70 лет. С августа 1998 года по декабрь 2004 года он возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России (ныне ФСИН). С декабря 2004 года по август 2006 года являлся заместителем министра юстиции.