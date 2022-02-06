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06.02.2022 07:45
Рубрика: Происшествия

Амурчанин из засады расстрелял машину с охотоведами

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области направлено в суд дело 27-летнего жителя села Марьяновка, который обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса - от покушения на убийство до незаконного изготовления оружия.

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По информации следственного управления СК РФ по региону, в августе прошлого года мужчина узнал, что в селе и его окрестностях работают сотрудники регионального управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Ранее они уличили его родственника в незаконной охоте. Он взял самостоятельно изготовленное нарезное оружие и спрятался в кустах у автодороги "Амур".

Дождавшись служебного автомобиля, где находились трое охотоведов, мужчина сделал несколько выстрелов. Один из сотрудников Амурохотуправления получил ранение в бедро. Водитель увеличил скорость и вышел из зоны обстрела.

"В ходе следственных действий на чердаке дома родственников обвиняемого обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного нарезного оружия, переделанного в боевое. Кроме того, при помощи военнослужащих военной части и специальной криминалистической техники следователем-криминалистом обнаружены и извлечены со дна озера Терновского фрагменты еще двух единиц подобного оружия, которые мужчина пытался скрыть. В ходе обыска также изъяты патроны к ним", - информирует СУ СК по Амурской области.

"В ходе расследования установлено, что один из сельских жителей увидел на сайте объявление о продаже макетов оружия, имеющего сходство с боевым, но не пригодным для стрельбы. Парень из полученных макетов изготовил настоящее оружие: винтовку и пару автоматов, обзавелся и патронами к нему, это все хранил по месту жительства", - добавляет подробности прокуратура Амурской области. По версии ведомства, он решил напугать охотоведов. Сначала сделал пару выстрелов, чтоб привлечь к себе внимание, а когда охотоведы поехали искать стрелка, выстрелил еще несколько раз с близкого расстояния по автомобилю.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Следственный комитет ДФО Амурская область

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