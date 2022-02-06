Рядом с Сахалином в акватории Охотского моря произошло землетрясение

В 15 километрах к северо-востоку от сахалинского села Вал в акватории Охотского моря произошло землетрясение. По сообщению ГУ МЧС по Сахалинской области, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр был на глубине 15 километров.

Толчки ощутили жители ряда населенных пунктов: города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка Ноглики. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Также отмечается, что в дежурные службы сахалинцы не обращались.

"Оперативными группами администрации муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы", - говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС также опубликовало памятку о правилах поведения при землетрясениях.

"Остров Сахалин и Курильская гряда расположены в зоне высокой сейсмической активности. Это означает, что вероятность ощущаемого землетрясения в нашей области выше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Точно предсказывать дату и время землетрясения ученые пока не научились, поэтому каждому жителю Сахалинской области жизненно важно знать, как правильно действовать в случае подземных толчков", - напоминает ГУ МЧС по Сахалинской области.