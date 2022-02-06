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06.02.2022 17:36
Рубрика: Происшествия

Министра туризма Ставрополья арестовали на два месяца

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

Ленинский районный суд заключил под стражу подозреваемого в превышении должностных полномочий министра туризма Ставропольского края. Мера пресечения составит два месяца, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным, - прокомментировали в надзорном ведомстве. - В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости взять под стражу министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края".

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело против Кирилла Реута возбудили на основании материалов проверки прокуратуры Ставропольского края и материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ по краю. Следствие считает, что ведомство допустило ряд нарушений при заключении в 2021 году госконтракта на проведение фестиваля фейерверков в регионе. Бюджет края потерял больше 25 миллионов рублей.

"Правоохранители установили, что фактически предметом этого соглашения стали услуги, оказанные министерством по контракту, заключенному еще в 2020 году. Также итоговая стоимость коммерческого предложения была необоснованно завышена в 10 раз", - добавили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

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