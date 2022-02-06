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06.02.2022 19:44
Рубрика: Общество

Для петербуржцев с коронавирусом заработает бесплатное такси

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцы с подтвержденным коронавирусом смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Правда, машина довезет их только до медучреждения, где делают компьютерную томограмму и обратно, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС
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Чтобы поездка была бесплатной, гражданину нужно позвонить по номеру таксомоторной компании или оставить заявку на адрес электронной почты перевозчика.

Сейчас КТ пациентам с коронавирусом делают в девяти медучреждениях. На процедуру есть очередь, время ожидания от суток - до двух.

Ранее комздрав Петербурга заявил о недопустимости использования пациентами с положительными ПЦР-тестами общественного транспорта. Но если до поликлиники пешком дойти еще можно, то до центров КТ - нереально. Соответственно, гражданам предлагают альтернативу в виде бесплатных поездок на такси.

Стоит отметить, что КТ назначают не всем пациентам с коронавирусом. Без назначения врача делать эту процедуру не следует.

По данным комздрава, среди всех пациентов, направленных на процедуру, пневмония выявляется в 40 процентах случаев, это немного, учитывая, что осенью прошлого года поражение легких обнаруживалось у 63-65 процентов пациентов.

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