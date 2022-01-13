Врач объяснила, стоит ли делать КТ при подозрении на коронавирус

Дело в том, что результаты компьютерной томографии могут быть довольно специфичны, и при легком течении болезни никаких полезных данных о состоянии здоровья пациента они не дадут, поэтому в таком обследовании просто нет смысла.

Как рассказала "РГ" кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующая отделением Компьютерной томографии Госпиталя для ветеранов войн, главный эксперт Росздравнадзора по компьютерной томографии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Мария Беликова, КТ показана пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением вирусной инфекции, поступающим на стационарное лечение. В случае легкого течения заболевания при амбулаторном лечении необходимости в выполнении КТ нет.

- Единственным противопоказанием к КТ органов грудной клетки является беременность, но и оно относительное, в случае развития жизнеугрожающих состояний при соблюдении всех мер безопасности по решению консилиума исследование может быть выполнено, - отметила Мария Беликова.

Несмотря на то, что противопоказание всего одно, просто так на компьютерную томографию врачи не отправляют. И на это есть очень серьезная причина.

- Поскольку КТ это рентгеновский метод диагностики, пациент получит лучевую нагрузку. Опасность исследования заключается в том, что рентгеновское излучение может стимулировать развитие онкологических заболеваний, - подчеркнула Беликова.

Если же направление на КТ есть, то его нужно сделать. Никакой специальной подготовки для проведения процедуры не требуется.

В целом, по оценкам эксперта, относительно начала пандемии подход к назначению первичных и контрольных исследований стал более дифференцированным. Поэтому компьютерная томография стала выполняться реже и только при наличии показаний.