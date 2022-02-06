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06.02.2022 18:32
Рубрика: Digital

Россияне отдают предпочтение устройствам со Smart TV

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Все большее количество россиян выбирают онлайн-кинотеатры, а не обычное телевидение. По данным GfK, в конце четвертого квартала 2021 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовалась почти половина горожан - 44%.
Подавляющее большинство телевизоров продается с функцией Smart TV. Фото: m-production / istockphoto Подавляющее большинство телевизоров продается с функцией Smart TV. Фото: m-production / istockphoto
Подавляющее большинство телевизоров продается с функцией Smart TV. Фото: m-production / istockphoto

По итогам четвертого квартала 2021 года подписчиками онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" были 14,4% россиян, на втором месте расположился IVI c долей 11,2%, третье место у Okko - 6,9%, четвертое место занимает Wink c долей 6,1%, а на пятом месте расположился Netflix - его доля составила 4,8%. Аналитики отмечают, что количество пользователей у всех вышеперечисленных онлайн-кинотеатров выросло по сравнению с третьим кварталом. При этом подавляющее большинство телевизоров (70%) на российском рынке продается c функцией Smart TV (по данным "М.Видео - Эльдорадо").

Фото: iStock
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Развитию категории умных телевизоров способствовало снижение цен на них. Сейчас телевизор со Smart TV можно приобрести за 10 тысяч рублей, а еще в 2020-м цены были на 60% больше, по данным e-katalog.ru. "Smart TV пользуется все большей популярностью благодаря развитию онлайн-кинотеатров", - отмечает Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily.

Продажи моделей с диагональю экрана от 45 дюймов и выше выросли за год более чем на 10% в штуках. Каждый второй телевизор продается с поддержкой технологии HDR (High Dynamic Range), которая максимально приближает изображение к реальности за счет расширения цветовой палитры, увеличения яркости и контрастности. Растут штучные продажи телевизоров со сверхвысоким разрешением 8К - за год в четыре раза. "8К пока все же "игрушка", рост таких устройств действительно есть, но покупают их единицы. В основном люди предпочитают средний сегмент с большой диагональю", - резюмирует Кусков.

В 2021 году российский рынок телевизоров составил 6,5 млн штук, что сопоставимо с прошлым годом. Всего было продано устройств на 180 млрд рублей (+5% к 2020 году).

Схожие тенденции и на мировом рынке телевизоров. Согласно данным аналитической компании TrendForce, больше всего производится телевизоров с диагональю 40-59 дюймов. Доля устройств с диагональю 39 дюймов и меньше составляет 25%, а телевизоры с диагональю 60 дюймов и выше - 20%. В 2022 году специалисты прогнозируют рост рынка телевизоров на 3,4%.

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