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Рубрика: Экономика

Стало известно, сколько денег вернут жертве мошенников по страховке

Текст: Анастасия Селиванова

Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников составила по итогам прошлого года 20,5 тысячи рублей. Об этом рассказала владелец продукта "Сбереги финансы" страхового дивизиона Сбербанка Олеся Дунаева.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей", - передает РИА Новости со ссылкой на Дунаеву. Страховым случаем в банке считается кража денег с карты, если мошенники получили ее данные по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, из-за вирусов, фишинга, незащищенного wi-fi и взлома аккаунта.

Сейчас в Банке России работают над формированием механизма возврата денег жертвам кибермошенников, которые крадут средства граждан с банковских счетов. Однако эта схема будет работать только в том случае, если держатель карты сам не сообщил мошенникам лишнюю информацию. В противном случае средства ему не вернут.

Если клиент банка не назвал мошенникам данные карты и SMS-коды для подтверждения операций, то законодательство в любом случае будет на стороне жертвы, и в этом случае банк должен вернуть украденные средства, говорили в ЦБ. В третьем квартале прошлого года со счетов россиян было украдено более 3 млрд рублей, доля возвращенных средств составила чуть более 5%.

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