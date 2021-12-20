ЦБ назвал случаи, когда жертвам мошенников не вернут деньги со счета

Банк России выступает за создание механизма возврата гражданам украденных денег со счетов в банке. Однако в этом случае будет ряд исключений. Например, если гражданин сам виноват в том, что сообщил лишнюю информацию мошенникам, то украденные деньги ему не вернут.

Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью ТАСС. По его словам, для запуска механизма потребуется внесение изменений в закон "О национальной платежной системе".

"Мы проанализировали ситуацию и предлагаем рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии, - рассказал представитель ЦБ. - Обсуждается возможность безусловного возврата всей похищенной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента".

Как объяснил Уваров, сейчас законодательство в целом стоит на стороне клиента. В случае, если он не нарушил условия договора с банком, то есть не передал мошенникам ни данные своей карты, ни смс-коды, ни какую-либо иную конфиденциальную информацию, то он может рассчитывать на полное возмещение украденных средств. Однако зачастую телефонным мошенникам удается обманом получить данные банковской карты у граждан.

"И в этой ситуации, если человек нарушил условия договора и предоставил информацию о своих персональных данных, пин-коде, номере карты или счета, то он этого права [на возврат средств] лишается", - объяснил Уваров, добавив, что из-за такого рода мошенничеств граждане все меньше доверяют дистанционным платежным сервисам.

О планах ЦБ ввести обязательную сумму возврата денег со счета, атакованного мошенниками, Банк России сообщал в начале декабря. По итогам третьего квартала этого года объем украденных средств со счетов вырос на 18,5%, до 3,2 миллиарда рублей, а доля возвращенных денег составила всего 5,4%.

О работе над проектом по возврату денег жертвам мошенников также сообщал Минфин. Его проект предполагает, что МВД может подключиться к системе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение ЦБ) и перехватывать перевод денег на этапе, когда они еще не были выведены.