В России подскочил спрос на автомобили из-за рубежа

Выбор на российском авторынке уже давно оставляет желать лучшего, поэтому на помощь покупателям пришли частные продавцы и специализированные фирмы, предлагающие привезти машину из-за рубежа. Такая услуга оказалась очень востребованной у россиян, ведь ее стоимость несопоставима с бешеными дилерскими "накрутками".

Заграница нам поможет

В условиях острого дефицита как новых, так и подержанных автомобилей в России покупатели обратили свои взоры на иномарки с пробегом из-за рубежа.

По данным "Авито Авто", в 2021 году спрос на привозные "бэушки" подскочил на 105%, рост предложения составил 160% по сравнению с предыдущим годом. Как видно, возможностью реализовать такую услугу воспользовались как частные продавцы, так и компании, специализирующиеся на ввозе автомобилей с пробегом из-за границы.

По словам аналитика "Дрома" Данила Бутова, в условиях дефицита, роста цен и отсутствия возможности купить новую машину без "допов" покупатели обращают внимание на б/у авто в возрасте от трех до пяти лет. В том числе значительно вырос спрос на такие машины из-за рубежа, ведь там число "живых" предложений значительно больше.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что зарубежные автомобили имеют лучшее техническое состояние из-за более щадящих в сравнении с нашей страной условий эксплуатации.

Наиболее востребованными привозные машины оказались в Москве и Подмосковье - столичный регион занял 13,8% в общем объеме их продаж, гласят данные "Авито Авто". Также в числе регионов-лидеров по уровню спроса на "иностранцев" стоит отметить Краснодарский край, чья доля составила 10,2%.

Как говорит директор "Авилон. Авто с пробегом" Николай Баскаков, столичный регион и Краснодарский край отличаются повышенной платежеспособностью, поэтому статистика по ввозимым автомобилям играет в их пользу.

"Высокая востребованность привозных автомобилей в столичном регионе объясняется просто - это самый большой рынок. В Краснодарском крае причины другие: тут есть портовая инфраструктура, машины везут из ОАЭ - это второй после Японии распределительный пункт по Европе для автомобилей и запчастей.

Также увеличивается ввоз японских машин через Владивосток. Этим занимаются фирмы, которые полностью ведут весь процесс: на японском аукционе приобретают автомобиль, дальше занимаются всеми вопросами местных налогов, оформлением документов, организацией доставки и растаможкой", - рассказал Данил Бутов.

В пересчете на рубли

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Между тем, средняя цена на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом в 2021 году составила 750 тыс. рублей - на 27% больше, чем годом ранее. Таким образом, они подорожали даже сильнее, чем новые (+20%, до 2,1 млн руб.) и подержанные машины в России (+20,8%, до 350 тыс. руб.). А сильнее всего прибавили в цене привозные Toyota Camry (+91,4%) и Toyota Land Cruiser Prado (+60,2%), хотя эти модели поставляются в нашу страну и официально.

Как поясняет Денис Решетников, рост стоимости автомобилей из-за рубежа объясняется, прежде всего, колебаниями курса валют, так как за границей сделка заключается либо в евро, либо в долларах. Кроме того, изначально зарубежные цены на автомобили отличаются от российских, поскольку имеют совершенно другое техническое оснащение.

"Дефицит автомобилей, вызванный нехваткой электронных компонентов, - это общемировая тенденция. Цены на подержанные машины растут и в самой Японии, хорошие варианты продаются на аукционах дорого, спрос большой. Показателен пример Toyota Camry и Land Cruiser Prado - это самые популярные авто, они имеют общеизвестный имидж качественных и надежных машин.

По этой причине данные модели дорожают сильнее одними из первых, а при спаде цен, наоборот, меньше теряют в стоимости и одними из последних. Аукционы и прочие способы продажи просто отражают тот самый "надежный" имидж, который Toyota вполне заслуженно сформировала у потребителей всего мира", - рассуждает Данил Бутов.

Секреты японских долгожителей

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В целом по доле спроса в Топ-5 популярных брендов автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа, входят в порядке убывания Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi. А самыми востребованными привозными моделями, согласно данным "Авито Авто", стали минивэн Toyota Alphard, электрокар Nissan Leaf, минивэн Honda Stepwgn, представительский седан Toyota Crown и минивэн Toyota Estima.

Причем высоким спросом у покупателей пользуются как автомобили, не представленные официально на российском авторынке (Nissan Leaf, Honda Stepwgn, Toyota Crown, Toyota Estima, Honda Fit, Honda Freed, Honda Elysion), так и модели массового сегмента, которые продаются на территории нашей страны (Toyota Alphard, Camry и Land Cruiser Prado). Стоит также отметить, что в "десятку" привозных бестселлеров вошли сразу 9 моделей из линейки Toyota и Honda - на долю автомобилей этих марок приходится свыше 50% спроса в сегменте.

Как отмечает Денис Решетников, японские машины всегда пользовались спросом среди россиян, особенно модели Toyota и Honda, благодаря своей выносливости и надежности. Силовые агрегаты и трансмиссии у автомобилей этих брендов неприхотливы: спокойно переносят топливо низкого качества и состояние российских дорог.

Кроме того, японские иномарки считаются одними из самых ликвидных, и предложений на вторичном рынке по ним на сегодняшний день немного. Еще одно преимущества этих машин для их владельцев - простота эксплуатации: "японцы" не нуждаются в частом ремонте, а дефицита запчастей для них пока не наблюдалось.

"Требования к эксплуатации автомобилей Toyota и Honda примерно одинаковые. Отличие состоит в стоимости обслуживания: Honda считается более сложным в обслуживании брендом, так как дилерских центров марки в стране не так много, а некоторые виды работ, связанные с диагностикой и ремонтом, невозможно сделать в несертифицированном сервисном центре", - констатирует директор департамента автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

В целом, по его словам, сейчас выгодно привозить машины в возрасте 3-5 лет, на которые установлена минимальная ставка таможенных сборов. Итоговая сумма этих сборов зависит от года выпуска, мощности двигателя и цены автомобиля и складывается из нескольких обязательных платежей.