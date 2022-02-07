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07.02.2022 01:40
Рубрика: Власть

42 регионам выделили деньги на "умные светофоры"

Текст: Александра Воздвиженская, Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8674)
На развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах правительство выделило 7,35 млрд рублей. Денежные трансферты коснутся 42 регионов. Там установят "умные" светофоры, внедрят навигацию для отслеживания пассажирами автобусов, а также установят информационные табло с данными о погоде и пробках.

В Удмуртии в этом году начнет работать местная навигационно-информационная система для контроля за движением общественного транспорта. Все пассажиры смогут отслеживать межмуниципальные и муниципальные маршруты в онлайн-режиме через телефон. В Кирове в светофорах заменят контроллеры и внедрят детекторы, которые проанализируют загруженность дороги и изменят интервал переключения светофоров, чтобы уменьшить заторы. Также в городе установят экологические датчики, которые собирают данные о загрязненности воздуха, установят табло с данными о погоде, скоростном режиме и пробках.

Фото: Сергей Михеев
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"Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" участниками проекта по внедрению ИТС были 24 региона. С 2022 года количество участников возросло почти в два раза. Благодаря цифровым технологиям жители смогут безопасно и с большим комфортом передвигаться по городу, а городские службы оперативнее выполнять работу. ИТС помогают эффективно распределять транспортные потоки, строить оптимальный маршрут, отслеживать передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме, получать информацию о погоде, контролировать состояние поверхности дорожного полотна, проектировать более удобную для пешеходов инфраструктуру.

В 2021 году в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, с которыми интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 "умных" светофоров, 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 70 "умных" остановок, 45 метеостанций.

Жители смогут следить за передвижением общественного транспорта в режиме онлайн

В Росавтодоре поясняли "РГ", что регионы для участия в пилотном проекте отбирают на основе конкурса. По словам специалистов, по мере внедрения системы накапливаются технические сложности, которые предстоит решать. Например, начали возникать серьезные проблемы при организации информационного взаимодействия и интеграции подсистем как в рамках одной территории, так и на межрегиональном уровне. Регионы внедряют разные системы и в разное время. Предстоит обеспечить межведомственную и межсубъектную интеграцию уже существующих подсистем и создать условия для их оптимизации в будущем, отмечают в Росавтодоре.

Например, в Москве ИТС как координированное управление светофорами была реализована еще 20 лет назад, рассказывает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Многое было заимствовано из опыта Парижа, который, как и Москва, имеет радиальную структуру. Были предусмотрены программы управления светофорами на разное время суток и разные дни недели. Но если в Париже было всего четыре программы, то в Москве ввели 16.

Показатель эффективности организации дорожного движения - средняя скорость транспортного потока. Для пассажирского транспорта повышение скорости означает сокращение времени на деловую поездку. В этом основное преимущество использования ИТС.

Власть Работа власти Регионы

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