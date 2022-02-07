Алексей Рыбников рассказал, что будет с театром "Градский-холл"

Какие проекты предложите театру вы?

Алексей Рыбников: Когда я думал о том новом, что может появиться в театре, я подошел с позиций не только худрука, но и своих общественных позиций как председателя Союза композиторов, члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Это будет площадка, открытая для молодых композиторов, режиссеров, певцов, которые ярко заявили о себе на том же "Голосе", но не знают, где им применить свой талант. Ведь у нас на виду только раскрученные звезды! То есть возникнет площадка, где будут зажигаться новые имена. Надеюсь реализовать и свои экспериментальные проекты, и первый из них - "Дух Соноры": новая версия истории Хоакина Мурьеты с либретто Юлия Кима и с использованием моего фильма, снятого в жанре рок-оперы. Это будет комбинированное действо с участием кино, рок-группы и живых исполнителей (среди них приглашенные актеры) - такое сочетание дает совершенно новый драйв. А затем хочу сделать аналогичный проект с "Литургией оглашенных" с участием хора Академии хорового искусства.

Интервью с Алексеем Рыбниковым читайте в ближайшем номере "РГ.