АвтоВАЗ опять не нашел комплектующих для сборки Lada Granta

Понедельник новой недели вновь окажется простойным для Lada Granta. Радует, что частично: "бюджетник" не будут выпускать только в одну из смен.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", СКП Kalina, занятое производством семейства Lada Granta, отправится в простой в вечернюю смену. В январе эта линия конвейера была в простое 5 из 16 рабочих дней, из-за чего было недовыпущено примерно 3.1 тысячи автомобилей.

Однако антирекорд в феврале может быть установлен другой линией конвейера - B0, где собирают Lada Xray, Lada Largus, а также модели Renault: только в феврале недовыпуск составил около тысячи автомобилей, так как машины не собирались в вечерние смены с 1 по 3 февраля.

Ситуация с производством на АвтоВАЗе не могла не отразится на продажах выпускаемых моделей: так, Lada Vesta в январе уступила первое место Kia Rio, а Lada Granta оказалась лишь на третьей строчке списка самых продаваемых моделей на российском рынке.