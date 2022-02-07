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07.02.2022,  
10:09
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотник "Сириус" получит новые функции

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Ударный беспилотный летательный аппарат "Сириус", который модернизировали для ВМФ России, получит функции поисково-спасательного средства и разведчика. Его серийные поставки начнутся в 2023 году.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Об этом заявили в компании "Кронштадт", пишет ТАСС. Научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного "Сириуса" проводятся вместе с морской авиацией ВМФ РФ. "Сириус" получит противолодочный вариант, возможности разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора.

"РГ" уже писала, что дальний беспилотник "Сириус" сможет взаимодействовать с пилотируемой авиацией в составе разведывательно-ударных контуров. Предполагается, что дрон будет вскрывать цели для самолетов.

Первый полет ожидается в мае 2022 года. А производить "Сириус" станут на специализированном заводе по строительству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в Дубне.

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