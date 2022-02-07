Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, до какой температуры нужно прогревать мотор зимой перед началом движения.

"Если вы с очень большим пиететом относитесь к своему автомобилю, то лучше всего прогревать его как минимум до 60 градусов, но при этом до тех пор, пока мотор не прогреется до рабочей температуры, не стоит активно нажимать на газ и пытаться резко ускоряться. Так как тепловые зазоры двигателя ещё не пришли в норму, из-за этого может происходить его ускоренный износ.

Но на самом деле в Европе, например, не рекомендуется прогревать мотор. Ведь это не только создаёт шум, но и вредит экологии. Так что допускается начинать движение приблизительно через минуту после того, как двигатель заведён. Этого времени достаточно, чтобы даже в очень холодную погоду масло успело прокачаться по системе и смазать трущиеся детали мотора.

Однако если вы планируете буксировать тяжелый прицеп или вас ожидает тяжелое бездорожье или горный серпантин, то лучше всего будет забыть об экологии и перед поездкой прогреть мотор до рабочей температуры. Кстати, чтобы дизельный мотор прогрелся быстрее, можно включить свет фар. Нагрузка слегка увеличится, он быстрее выйдет на рабочую температуру", - отметил эксперт.