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07.02.2022 10:20
Рубрика: Легковые авто

Ford запатентовал "механику", которой не нужна педаль сцепления

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: USPTO Фото: USPTO
Фото: USPTO

Ford Motor оформил патент на коробку передач нового принципа - механическую, но без необходимости выжимать педаль сцепления.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как пишет The Drive, компания подала заявку на охранный документ в Бюро по патентам и торговым маркам США еще в декабре 2018 года, но получила его только в ноябре 2021 года.

В описании говорится, что это механическая коробка передач с электронным сцеплением. В ней водитель оперирует только рычагом, а за сцепление отвечает гидравлика и мастер-цилиндр с электронным актуатором, при этом педаль сцепления сохранена - для тех, кто не может избавиться от привычки.

Система получает сигналы на "выжим" сцепления либо от датчика давления на переключателе передач, либо от "переключателя", прикрепленного к педали сцепления, который не имеет механического привода и работает только по электронным импульсам.

На каком автомобиле будет применяться такой электрогидравлический механизм сцепления - неизвестно. The Drive предполагает, что он может быть заготовлен для спорткара S650 Mustang, внедорожника Bronco или некоего гибридного автомобиля.

Фото: USPTO
#Ford