Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон"

Почти всех случаи заболеваемости коронавирусом в Москве приходятся на "омикрон". Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

По словам ученого, но долю "омикрона" приходится 90-95% от всех случаев.

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на "ковид", - это "омикрон", - рассказал Гинцбург.

Также директор центра имени Гамалеи добавил, что иммунитет после перенесенного коронавируса не очень хорошо защищает от новых штаммов - надолго способна защитить организм только вакцинация и бустерная прививка.

Ранее стало известно, что уровень риска госпитализации при "омикроне" на 75% ниже, чем при заражении "дельтой" и другими штаммами.