Юрист: Услуги тренеров по пикапу подпадают под закон о защите потребителей

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина пояснила, что услуги различных коучей будут подпадать под закон о защите прав потребителей в том случае, когда касаются личной жизни. Например, курсы соблазнения (так называемого пикапа) или кройки и шитья.

Недавно кассационный суд признал, что клиенты бизнес-коучей не имеют права на повышенную защиту. Но дело в том, что они пытаются получить знания, с помощью которых намерены зарабатывать. Если же человек хочет чему-то научиться в личной жизни, скажем, как познакомиться с девушкой или выстроить отношения с женой, то становится потребителем.

"Предоставление организациями платных образовательных услуг регулируется Гражданским кодексом, законом об образовании; законом о защите прав потребителей, а также правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением правительства от 15.09.2020 №1441", - говорит Маргарита Курашина.

По ее словам, отношения с коучами будут регулироваться законом о защите прав потребителей в том случае, если другой стороной является потребитель, то есть гражданин, имеющий намерение использовать услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а сам тренинг не связан с построением бизнес-процессов.

"В частности, потребитель вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора, - поясняет юрист. - Перед началом курса необходимо ознакомиться с условиями оферты (договора, пользовательского соглашения) в том числе в части расторжения договора и возврата денежных средств за курс. Согласно законодательству о защите прав потребителей, заказчик может отказаться от онлайн-курса в любое время".

Меньше всего проблем при отказе от договора будет в том случае, если исполнитель еще не начал предоставлять свои услуги, продолжает юрист. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Для возврата ранее уплаченных денежных средств необходимо направить уведомление и в отсутствии возврата - обращаться в суд.

"Однако все гораздо сложнее, если в результате обучения жизненный запал так и не нашелся, потенциал не раскрылся, финансовый потолок не пробился, а ресурсное состояние не вернулось, притом, что кошелек после такого тренинга личностного роста существенно оскудел, - говорит член АЮР. - Доказать, что нет ощущения вечной пульсации Вселенной, а работа с родовыми программами и родовыми лояльностями не принесла результата будет не очень просто".

Организации, оказывающие образовательные услуги, не вправе включать в договор основания прекращения и расторжения договора, не предусмотренные действующим законодательством.

"Образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, не лицензируется, - рассказывает Маргарита Курашина. - В соответствии с вышеизложенным, проведение тренингов и семинаров личностного роста не требует лицензии на образовательную деятельность.Однако, если будет установлено, что деятельность по реализации программы тренинга, подпадает под признаки образовательной программы и отвечает критериям образовательной деятельности, то такое общество может быть привлечено к административной ответственности". В КоАП есть статья, наказывающая за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно.

В свою очередь руководитель GR-практики "BMS Law Firm" Дмитрий Лесняк полагает, что курсы, не имеющие лицензии на образование тяжело привлечь по закону о защите прав потребителей, поскольку нет стандартов преподавания, они никак не регламентируются.

"Если услуга не оказана или оказана не в полном объеме, заявлено было, скажем, десять лекций, пять спикеров, а по факту было восемь лекций и три спикера, то в таком случае можно и нужно оспаривать ситуацию. Но нужно понимать, что каждый случай индивидуален, - говорит он. - Если человек считает, что полезных навыков он не получил, то это субъективное мнение, оспаривать ту методику и объем образований будет очень тяжело, исходя из того, что нет стандартизации коуч-программ".