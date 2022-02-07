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Рубрика: В мире

Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время интервью

Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA
Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью заговорила по-русски, обратившись к россиянам.

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"Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе", - цитирует РИА Новости выступление Пекресс в эфире France 2.

Ранее другой кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие европейских санкций в отношении Москвы и призвал дружить с Россией. Земмур также назвал французов и россиян двумя великими народами, а себя - большим почитателем русской культуры. "Я люблю российский народ, его культуру и литературу", - отметил он.

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