Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время интервью

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью заговорила по-русски, обратившись к россиянам.

"Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе", - цитирует РИА Новости выступление Пекресс в эфире France 2.

Ранее другой кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие европейских санкций в отношении Москвы и призвал дружить с Россией. Земмур также назвал французов и россиян двумя великими народами, а себя - большим почитателем русской культуры. "Я люблю российский народ, его культуру и литературу", - отметил он.