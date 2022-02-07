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Китайский стриминг вернул скандальную концовку "Бойцовского клуба"

Новости
    07.02.2022, 11:43
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Китайский стриминг Tencent Video восстановил первоначальный вариант окончания "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Ранее ресурс предложил своим зрителям измененный вариант - небоскребы не взорвались, так как бомбы успели обезвредить.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в фильм вернули 11 из 12 вырезанных минут - одна минута все же осталась за кадром, это откровенные сцены между Марлой и Тайлером (Хелена Бонэм Картер и Бред Питт). Однако эпичные взрывы в конце вернули.

Ранее, согласно "новой" концовке возглавляемый Тайлером Дёрденом проект "Разгром" и его намерения были раскрыты, участников арестовали, а сам он попал в психиатрическую клинику. Автор книги Чак Паланик вовсе заявил, что этот вариант оказался ближе к его книге и призвал не критиковать иностранную цензуру, а обратить внимание на свои внутренние дела. По его словам, писатель до сих пор сталкивается с ограничениями своего творчества в Америке.

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