Китайский стриминг вернул скандальную концовку "Бойцовского клуба"

Китайский стриминг Tencent Video восстановил первоначальный вариант окончания "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Ранее ресурс предложил своим зрителям измененный вариант - небоскребы не взорвались, так как бомбы успели обезвредить.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в фильм вернули 11 из 12 вырезанных минут - одна минута все же осталась за кадром, это откровенные сцены между Марлой и Тайлером (Хелена Бонэм Картер и Бред Питт). Однако эпичные взрывы в конце вернули.

Ранее, согласно "новой" концовке возглавляемый Тайлером Дёрденом проект "Разгром" и его намерения были раскрыты, участников арестовали, а сам он попал в психиатрическую клинику. Автор книги Чак Паланик вовсе заявил, что этот вариант оказался ближе к его книге и призвал не критиковать иностранную цензуру, а обратить внимание на свои внутренние дела. По его словам, писатель до сих пор сталкивается с ограничениями своего творчества в Америке.