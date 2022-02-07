Кто пытается оказать "медвежью услугу" Беловежской пуще

Впервые в летописи заповедной Беловежской пущи "медвежью услугу" этому реликтовому заповеднику, покрывающему 153 000 гектаров уникальных лесных просторов, готовятся оказать не местные обитатели берлог и нор, а близорукие представители амбициозного политического истеблишмента в Варшаве.

С призывом к Европейской комиссии и цивилизованной общественности континента против строительства по инициативе официальной Польши заградительного сооружения по территории исторического парка живой природы обратились участники круглого стола экспертного сообщества в Бресте, информирует 7 февраля БЕЛТА.

Сооружение металлической конструкции протяженностью в шестьдесят километров и высотой в пять метров в обрамлении колючей проволоки, по оценке директора Полесского академического института НАН Беларуси Николая Михальчука, входит в противоречие с действующим международным законодательством и может нанести непоправимый ущерб животному миру пущи.

Кроме того, по его словам, эти планы не соответствуют и принципам конвенции по охране отдельных видов и биологического разнообразия в целом. Они игнорируют саму идею общеевропейской экологической сети, в которой Беловежская пуща выступает ядром международного значения.

Суть и смысл этой сети, пояснил Михальчук, "заключается в том, чтобы эти ядра были связаны между собой экологическими коридорами, по которым происходит миграция животных. Тем самым повышается устойчивость, экологическая стабильность уникальных экосистем, какой является естественный заповедник, представляющий собой один из последних крупных массивов коренного леса на континенте".

А ведь Беловежская пуща, напомнил он, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект, и любые мероприятия подобного рода понижают его экологический статус. Деление Беловежской пущи на две части, по единодушному выводу экспертного сообщества, - это шаг назад в деле сохранения ее ландшафтного и биологического разнообразия. Вот почему установку заграждений из колючей проволоки, которая травмирует животных, по мнению ученых, иначе как варварской практикой не назовешь.

В отношении Беловежской пущи как раз белорусская сторона, отметил руководитель академического института, демонстрирует ответственный, взвешенный, продуманный подход, а белорусские системы охраны государственной границы более щадящие и экологически целесообразные.

Участники круглого стола убеждены, что выжидательная позиция в подобной ситуации недопустима. Вот почему они выразили удовлетворение, что их мысли созвучны призывам европейских экологов, которые также обратились с соответствующим посланием в адрес Европейской комиссии, призвав политиков одуматься и пересмотреть планы по строительству этого объекта.

"Под этим обращением уже поставили свои подписи свыше тысячи видных ученых не только Польши, но и Бельгии, Великобритании, Франции, Германии", - констатировал белорусский ученый.