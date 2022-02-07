Куратор направления по борьбе с мошенниками и хакерскими атаками уходит из ЦБ

Заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сычев отметил, что покинет должность 17 марта. По его словам, за время работы в ЦБ "многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать".

"Надеюсь, команда ДИБ сможет довести до конца то, что начато и приступить к новым интересным задачам. А я теперь открыт для новых предложений", - написал Сычев.

Андрей Сычев участвовал в создании Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в банковской сфере. На почту замглавы департамента он курировал работу центра.

В январе стало известно о крупных перестановках в руководстве Банка России. Так, регулятор покинули первый зампред регулятора Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин. Кроме того, одним из зампредов стал генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.