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07.02.2022 09:05
Рубрика: Власть

ЛДПР предложила разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

Текст: Татьяна Замахина

Россиянам предложили разрешить любые способы защиты от незаконных проникновений в дом или квартиру. Такой законопроект отправили на отзыв в кабмин депутаты фракции ЛДПР.

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Изменения предполагается внести в статью 37 Уголовного кодекса РФ о необходимой обороне, сообщает газета "Известия".

Сейчас за умышленное превышение пределов необходимой самообороны предусмотрена уголовная ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью или убийства.

Если проект будет принят, можно будет защищать от преступников свою жизнь, родных и близких с превышением допустимых рамок.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов инициативы Ярослав Нилов, назвал недопустимым сажать граждан, которые защищают свои семьи. При этом преступники, проникающие в жилище, ничем не ограничены, в отличие от хозяев, отмечают депутаты.

"Мы считаем, что формула "Мой дом - моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве", - заявил Нилов.

Готовность поддержать законопроект высказали некоторые члены фракции "Справедливая Россия - За правду", в то время как в КПРФ заявили, что рамки при самообороне необходимы. В "Единой России" и "Новых людях" обещали внимательно изучить законопроект после его внесения.

Фото: iStock
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Между тем изменения в законодательство в этой сфере предлагались и ранее, но они не были поддержаны. В частности, в феврале 2020 года сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, согласно которому превышением пределов самообороны не будет считаться причинение вреда атакующему, когда человек из-за внезапности нападения не смог оценить уровень опасности.

Отметим, что в конце января президент Владимир Путин поручил Верховному суду представить разъяснения по судебной практике по уголовным делам, связанным с превышением пределов самообороны при защите от неопасных для жизни посягательств. Об этом говорилось в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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