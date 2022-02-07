Макрона в Кремле угостили ухой из пяти видов рыб

Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи тет-а-тет продолжили беседу за рабочим ужином.

В пресс-службе президента РФ рассказали, что в меню было семь блюд.

"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - указано в меню, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что горячее можно было выбрать из двух блюд.

Лидерам также предлагалось российское вино: Шардоне и Ребо Усадьбы Дивноморское 2015 года.

Отметим, что переговоры президентов длились больше пяти часов.