Минск: Наблюдатели от СНГ на референдуме отправляются в регионы страны

Подготовка к мониторингу в регионах Беларуси за ходом республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон страны, который намечен на 27 февраля, входил в повестку заседания штаба миссии наблюдателей от СНГ. Оно прошло в понедельник в штаб-квартире Содружества в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Его участники, уточняет агентство, рассмотрели также вопросы, касающиеся организации работы штаба в период подготовки к проведению референдума и хода аккредитации наблюдателей.

Планируется, что долгосрочные наблюдатели от СНГ посетят ряд областей республики, где встретятся с членами комиссий по референдуму всех уровней. Кроме того, намечены встречи представителей штаба с руководством государственных органов РБ, ответственных за рассмотрение жалоб и заявлений, связанных с проведением референдума.

Как уже информировал "СОЮЗ", обновленный Основной закон страны, по оценке президента страны, создаст правовые основы для повышения устойчивости и эффективности работы органов власти и управления, поставит точку в дискуссиях о форме правления.

Кстати, проект обновленной конституции предполагает, в частности, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в нем может появиться и раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Беларуси, будет утверждать основы внутренней и внешней политики республики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности.