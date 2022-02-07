Минск реализует в России проект по увеличению портовых мощностей

Попытки Литвы торпедировать белорусский транзит минеральных удобрений заставили Минск совместно с Союзным государством приступить к реализации проекта по увеличению российских портовых мощностей для перевалки калия. По прогнозам Александра Лукашенко, он должен быть завершен в кратчайшие сроки. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, информирует БЕЛТА.

По словам президента, российская сторона уже предоставила площадку, на которой сейчас реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктуры, чтобы увеличить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты России. Глава государства уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций из Беларуси.

"Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год", - сказал Лукашенко, уточнив, что планирует обсудить эту тему и в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. "Мне нужна будет поддержка в плане того, чтобы задержки не было", - пояснил он.