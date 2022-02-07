Нарушение правил лишает водителя всех преимуществ на дороге

Именно в таком ДТП пришлось разбираться Верховному суду, в котором инспектор ГИБДД, по сути, разделил одну аварию на две, а другие инстанции ничего особенного в этом не заметили.
Дело происходило в Казани. Согласно протоколу, некто Хуснутдинов выезжал на своем автомобиле с прилегающей территории и не уступил дорогу другому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло ДТП, в котором пострадал еще один автомобиль. Хуснутдинова привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, по части 3 статьи 12.14 КоАП. Штраф - 500 рублей. А также наказали за нарушение требований знака "Движение направо" по части 1 статьи 12.16 КоАП.
Штраф - 500 рублей. Но дело даже не в штрафе, хотя несправедливо наказанным не хочется быть никому. По сути, его признали виновным в аварии, а значит, ущерб ему никто не компенсирует. Более того, его страховщик за него заплатит, а ему придется покупать ОСАГО значительно дороже.
Поэтому эти решения ГИБДД Хуснутдинов обжаловал в суде. Но районный суд также признал его виновным. А Верховный суд Татарстана исключил только нарушение требования знака, поскольку Хуснутдинов, выезжая на главную дорогу, поворачивал направо, чего знак и требовал. Это решение поддержал и кассационный суд. А вот Верховный суд с такими выводами не согласился.
В ходе производства по делу и при рассмотрении жалоб на постановление Хуснутдинов настаивал на том, что автомобиль, с которым он столкнулся, не имел преимущества, поскольку двигался на запрещающий сигнал светофора. Это он указал и в протоколе. В своих объяснениях он указал, что при выезде на улицу дождался переключения светофора на перекрестке на красный сигнал и только тогда начал выезжать на перекресток. В этот момент и произошла авария. Автомобиль, выскочивший на красный свет, сначала столкнулся с другой машиной и только потом - с его автомобилем, по касательной.
Такие же показания дал водитель и другого пострадавшего автомобиля. Более того, на видеозаписи, которая есть в деле, видно, как машина выезжает на перекресток на красный сигнал светофора.
Кроме того, в деле есть и постановление инспектора, согласно которому протаранивший две машины водитель был привлечен к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.
То есть получается: вместо того чтобы оформить одно ДТП, в котором виновен тот, кто проехал на красный свет, инспектор поделил его пополам и оформил две аварии. В одном виноват проехавший на запрещающий сигнал светофора, а в другом - он уже пострадавший от действий Хуснутдинова, который не уступил ему дорогу. Совершенно непонятно, зачем нужно было городить такой огород.
Верховный суд напомнил постановление Пленума ВС №20 от 25 июня 2019 года. В нем, в пункте 14, говорится, что при квалификации действий водителя, не уступившего дорогу транспортному средству, имеющему преимущество, необходимо учитывать, что преимущественным признается право на первоочередное движение транспортного средства в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, которые не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость. Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения. И у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
Но вопрос о том, что в данной дорожной ситуации водитель автомобиля, проехавший на красный свет, не имел преимущественного права движения по отношению к машине под управлением Хуснутдинова, а у последнего отсутствовала обязанность уступить дорогу, поскольку водитель двигался в нарушение требований правил, должностным лицом и судебными инстанциями должным образом не исследовался. Таким образом следует признать, что меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не приняты, отмечает в своем решении Верховный суд.
Поэтому он отменил все решения нижестоящих судов, а также постановление инспектора, а дело прекратил за недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены отмененные теперь акты.
Примечательно, что соответствующее постановление пленума вышло два с половиной года назад. О нем сообщили, казалось бы, во всех СМИ. Однако до сих пор не только инспекторы ГИБДД, оказывается, не в курсе, что нарушитель правил преимущества на дороге не имеет, но и суды про это забывают. А чтобы дойти до Верховного суда, требуется очень много времени. Хуснутдинову потребовался год. И это еще повезло. А теперь ему предстоит провести еще несколько судебных процессов, чтобы был установлен настоящий виновник аварии. И только после этого уже можно будет думать о компенсации причиненного вреда.