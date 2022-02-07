Нарушение правил лишает водителя всех преимуществ на дороге

Водитель, нарушающий Правила дорожного движения, никаких преимуществ ни перед кем не имеет, по какой бы главной дороге он ни ехал. Именно он будет виноват в аварии, если она случится. Верховный суд напомнил инспекторам ГИБДД и судьям нижестоящих инстанций, что если один автомобиль выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем, проехавшим на красный свет, то виноват будет именно тот водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Тот, кто проехал на красный сигнал светофора, никаких преимуществ на дороге ни перед кем не имеет, по какой бы главной дороге он ни ехал. Ему никто не обязан уступать, и в аварии виноват будет он. Фото: Getty Images

Именно в таком ДТП пришлось разбираться Верховному суду, в котором инспектор ГИБДД, по сути, разделил одну аварию на две, а другие инстанции ничего особенного в этом не заметили.

Дело происходило в Казани. Согласно протоколу, некто Хуснутдинов выезжал на своем автомобиле с прилегающей территории и не уступил дорогу другому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло ДТП, в котором пострадал еще один автомобиль. Хуснутдинова привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, по части 3 статьи 12.14 КоАП. Штраф - 500 рублей. А также наказали за нарушение требований знака "Движение направо" по части 1 статьи 12.16 КоАП.

Штраф - 500 рублей. Но дело даже не в штрафе, хотя несправедливо наказанным не хочется быть никому. По сути, его признали виновным в аварии, а значит, ущерб ему никто не компенсирует. Более того, его страховщик за него заплатит, а ему придется покупать ОСАГО значительно дороже.

Поэтому эти решения ГИБДД Хуснутдинов обжаловал в суде. Но районный суд также признал его виновным. А Верховный суд Татарстана исключил только нарушение требования знака, поскольку Хуснутдинов, выезжая на главную дорогу, поворачивал направо, чего знак и требовал. Это решение поддержал и кассационный суд. А вот Верховный суд с такими выводами не согласился.

В ходе производства по делу и при рассмотрении жалоб на постановление Хуснутдинов настаивал на том, что автомобиль, с которым он столкнулся, не имел преимущества, поскольку двигался на запрещающий сигнал светофора. Это он указал и в протоколе. В своих объяснениях он указал, что при выезде на улицу дождался переключения светофора на перекрестке на красный сигнал и только тогда начал выезжать на перекресток. В этот момент и произошла авария. Автомобиль, выскочивший на красный свет, сначала столкнулся с другой машиной и только потом - с его автомобилем, по касательной.

Такие же показания дал водитель и другого пострадавшего автомобиля. Более того, на видеозаписи, которая есть в деле, видно, как машина выезжает на перекресток на красный сигнал светофора.

Кроме того, в деле есть и постановление инспектора, согласно которому протаранивший две машины водитель был привлечен к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Вместо того чтобы оформить одно ДТП, в котором виновен тот, кто проехал на красный свет, инспектор поделил его пополам и оформил две аварии

То есть получается: вместо того чтобы оформить одно ДТП, в котором виновен тот, кто проехал на красный свет, инспектор поделил его пополам и оформил две аварии. В одном виноват проехавший на запрещающий сигнал светофора, а в другом - он уже пострадавший от действий Хуснутдинова, который не уступил ему дорогу. Совершенно непонятно, зачем нужно было городить такой огород.

Верховный суд напомнил постановление Пленума ВС №20 от 25 июня 2019 года. В нем, в пункте 14, говорится, что при квалификации действий водителя, не уступившего дорогу транспортному средству, имеющему преимущество, необходимо учитывать, что преимущественным признается право на первоочередное движение транспортного средства в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, которые не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость. Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения. И у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Но вопрос о том, что в данной дорожной ситуации водитель автомобиля, проехавший на красный свет, не имел преимущественного права движения по отношению к машине под управлением Хуснутдинова, а у последнего отсутствовала обязанность уступить дорогу, поскольку водитель двигался в нарушение требований правил, должностным лицом и судебными инстанциями должным образом не исследовался. Таким образом следует признать, что меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не приняты, отмечает в своем решении Верховный суд.

Поэтому он отменил все решения нижестоящих судов, а также постановление инспектора, а дело прекратил за недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены отмененные теперь акты.

Примечательно, что соответствующее постановление пленума вышло два с половиной года назад. О нем сообщили, казалось бы, во всех СМИ. Однако до сих пор не только инспекторы ГИБДД, оказывается, не в курсе, что нарушитель правил преимущества на дороге не имеет, но и суды про это забывают. А чтобы дойти до Верховного суда, требуется очень много времени. Хуснутдинову потребовался год. И это еще повезло. А теперь ему предстоит провести еще несколько судебных процессов, чтобы был установлен настоящий виновник аварии. И только после этого уже можно будет думать о компенсации причиненного вреда.