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07.02.2022 16:25
Рубрика: Экономика

Насколько Европе хватит газа в случае отказа от поставок из России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Если бы импорт российского трубопроводного газа в Евросоюз прекратился, то запасов "голубого топлива" в регионе хватило бы лишь на полтора месяца. Сейчас газ из РФ покрывает 28% спроса в ЕС. Такие расчеты приводит британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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"Если бы все потоки газа (из России) прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель: разрушение спроса будет массовым, и, если перебои (в поставках) будут продолжительными, то запасы газа не восстановятся в течение лета. Мы столкнулись бы с катастрофической ситуацией, когда газа в хранилищах почти не осталось бы на следующую зиму", - говорится в сообщении компании.

По оценкам экспертов, расчет такого критического сценария "показывает, насколько Европа стала зависимой от российского газа и какую важнейшую роль должны сыграть дипломатия и благоразумие в коммерческих вопросах, чтобы обеспечить бесперебойность поставок" в Европу. В британской компании считают, что если поставки трубопроводного газа из России в ЕС продолжатся этой весной и летом, в зиму 2022-2023 годов Европа все равно вновь войдет с рекордно низкими запасами газа при условии, что "Северный поток-2" еще не заработает.

На минувшей неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что якобы получал "знаки" о готовности России прекратить поставки газа в Европу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления - "пример фейковой истерии", учитывая, что Россия "в самые нелегкие моменты" всегда была "надежным гарантом энергетической безопасности Европы".

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа

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