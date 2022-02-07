Daily Express: Свекольный сок способен за сутки снизить высокое давление

Свекольный сок способен снизить высокое кровяное давление. Об этом говорится в статье Daily Express.

В исследованиях участвовали 68 пациентов с установленным диагнозом "гипертония". Часть из них ежедневно выпивали по 250 миллилитров богатого нитратами свекольного сока. Другая группа пила плацебо - свекольный сок без нитратов.

В результате положительная динамика в первой группе наблюдалась уже через 24 часа после начала тестов. В ходе клинических испытаний показатели кровяного давления снижались в среднем на 2,4 мм рт. ст. Показатели кровяного давления в домашних условиях снижались еще сильнее - в среднем на 3,8 мм рт. ст.

"Эти выводы свидетельствуют о том, что нитраты могут стать недорогим и доступным дополнительным средством для лечения пациентов с гипертонией", - отметили ученые.

В статье отмечается, что снизить давление способны и другие продукты. В первую очередь, специалисты рекомендуют уменьшить количество потребляемой соли и алкоголя. При этом рекомендуется добавить в рацион фрукты и овощи.

Ранее китайские ученые установили, что зеленый чай способен снижать риск развития гипертонии. Согласно выводам китайских ученых, зеленый чай и улун являются отличными источниками полифенолов - мощного антиоксиданта.

Так, те, кто пил хотя бы полстакана зеленого чая или чая улун средней крепости в день в течение года, имели на 46% меньший риск развития гипертонии. При этом у тех, кто пил более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого кровяного давления снизился на 65%, говорится в статье.

Напомним, что любые изменения в рационе питания необходимо согласовать со специалистами.