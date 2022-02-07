Daily Express: Свекольный сок способен за сутки снизить высокое давление

Новости

МИД РФ сообщил о том, что визит главы МИД Британии в Москву прорабатывается 11:55
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель 11:48
Власти ДНР сообщили о прибытии на Донбасс польских наемников и штурмовых групп 11:32
Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе 11:27
ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет 11:24
В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак 11:23
Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты 11:15
Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон" 11:12
МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном 11:08
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк 11:04
МИД: РФ готова рассмотреть распространение механизмов контроля на стратегические системы 10:56
Российские хоккеистки проиграли Канаде, команды играли в медицинских масках 10:49
MW: Су-57 идеален для ослепления противника 10:48
Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол" 10:44
В Хабаровске открыли памятные доски пилотам разбившегося L-410 10:36
Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку 10:26
В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат 10:24
Из Афганистана вывезли около 300 собак и кошек, оставленных при выводе войск коалиции 10:24
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию 10:17
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,5 млрд 10:13
В Приморье промаркируют домашних собак 10:07
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня 09:46
Камила Валиева: С трех лет мечтала стать олимпийской чемпионкой 09:40
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать косметику 09:20
В Тульской области на трассе столкнулись 30 автомобилей 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 10:57
Рубрика: Общество

Daily Express: Свекольный сок способен за сутки снизить высокое давление

Текст: Василий Кошкин

Свекольный сок способен снизить высокое кровяное давление. Об этом говорится в статье Daily Express.

Фото: iStock
Кардиолог назвала напиток для снижения сахара и холестерина

В исследованиях участвовали 68 пациентов с установленным диагнозом "гипертония". Часть из них ежедневно выпивали по 250 миллилитров богатого нитратами свекольного сока. Другая группа пила плацебо - свекольный сок без нитратов.

В результате положительная динамика в первой группе наблюдалась уже через 24 часа после начала тестов. В ходе клинических испытаний показатели кровяного давления снижались в среднем на 2,4 мм рт. ст. Показатели кровяного давления в домашних условиях снижались еще сильнее - в среднем на 3,8 мм рт. ст.

"Эти выводы свидетельствуют о том, что нитраты могут стать недорогим и доступным дополнительным средством для лечения пациентов с гипертонией", - отметили ученые.

В статье отмечается, что снизить давление способны и другие продукты. В первую очередь, специалисты рекомендуют уменьшить количество потребляемой соли и алкоголя. При этом рекомендуется добавить в рацион фрукты и овощи.

Фото: iStock
Кардиолог назвала незаменимый продукт для чистых сосудов

Ранее китайские ученые установили, что зеленый чай способен снижать риск развития гипертонии. Согласно выводам китайских ученых, зеленый чай и улун являются отличными источниками полифенолов - мощного антиоксиданта.

Так, те, кто пил хотя бы полстакана зеленого чая или чая улун средней крепости в день в течение года, имели на 46% меньший риск развития гипертонии. При этом у тех, кто пил более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого кровяного давления снизился на 65%, говорится в статье.

Напомним, что любые изменения в рационе питания необходимо согласовать со специалистами.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Власти ДНР сообщили о прибытии на Донбасс польских наемников и штурмовых групп
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов