Названа дата ближайшей презентации Apple. На ней покажут новый iPhone

Первая в этом году презентация компании Apple может состояться уже через месяц - 8 марта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские данные.

Ожидается, что главной новинкой мероприятия станет iPhone SE 3. Помимо третьего поколения компактного и доступного смартфона, согласно источнику, запланирован показ обновленного iPad Air и свежего Mac Mini с процессором Apple M.

Отдельно уточняется, что в связи со сложностями и задержками в производстве есть вероятность перенесения презентации на более позднюю дату.