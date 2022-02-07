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Названа дата ближайшей презентации Apple. На ней покажут новый iPhone

Текст:   Богдан Бобров
07.02.2022,  
13:20
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Первая в этом году презентация компании Apple может состояться уже через месяц - 8 марта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские данные.

Ожидается, что главной новинкой мероприятия станет iPhone SE 3. Помимо третьего поколения компактного и доступного смартфона, согласно источнику, запланирован показ обновленного iPad Air и свежего Mac Mini с процессором Apple M.

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Отдельно уточняется, что в связи со сложностями и задержками в производстве есть вероятность перенесения презентации на более позднюю дату.

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