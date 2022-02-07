Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.02.2022 12:02
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные цвета автомобилей

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый популярный цвет автомобилей во всем мире - белый. По данным за прошлый год, 35 процентов машин выпускаются именно с таким типом кузова.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Какими скрытыми функциями обладает брелок ключа зажигания

Лидерство белый цвет удерживает на протяжении последних 10 лет. Результатами своего исследования поделилась компания Axalta. Второе место у черного и серого цвета кузова: по 19 процентов каждый. На третьей позиции - серый: 9 процентов.

Далее следуют синий (8 процентов), красный (5 процентов), коричневый и бежевый (3 процента), зеленый (1 процент), желтый (1 процент) и прочие цвета, набравшие менее процента.

Эксперты проанализировали также разбивку по цветам в зависимости от региона. Оказалось, что популярнее всего белый цвет кузова в Китае: 50 процентов автомобилей там именно такого цвета. А вот в Европе белый уступил пальму первенства серому, он набрал 27 процентов, а белый - лишь 23.

В России раскладка цветов-лидеров практически соответствует общемировой: первое место - белый, второе - серый, а третье делят черный и бежевый цвета.

Эксперты также проанализировали, какие автомобили в каком цвете предпочитают брать покупатели. На европейском рынке кроссоверы имеют преимущественно белый цвет, спорткары, компактные и среднеразмерные автомобили - серый, а машины представительского класса обычно черные.