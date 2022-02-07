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07.02.2022 14:03
Рубрика: Легковые авто

Nissan рассказал о главном "нюхаче" своих автомобилей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Запах нового автомобиля ни с чем не перепутаешь, и вряд ли кто-то скажет, что в салоне всех автомобилей пахнет одинаково. Над ароматами работают целые бюро, и в Nissan рассказали о своём мастере запахов.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Рюноске Ино можно назвать главным "носом Nissan", который работает в Техническом центре Nissan в Ацуги. Несмотря на то, что в каждом регионе есть своя команда специалистов, работающая над ароматами нового авто, Ино является самым главным. Он работает на основе отзывов клиентов и именно он устанавливает некоторые стандарты того, что вы ощутите, проводя время в машине.

Рюноске Ино "вынюхивает" каждую деталь салона в специальной лаборатории, в которой имитируются погодные условия эксплуатации автомобиля, потому что от них также зависит то, какой аромат донесётся до владельца. Задача - привести всё в соответствие стандартам компании, чтобы клиент ощущал себя в любое время и в любую погоду комфортно, так как запах - важный элемент восприятия окружающего нас мира.

Быть "нюхачом" не только ответственно, но и очень сложно, потому что нос специалиста должен быстро оценить запахи, к которым он привыкает в течение нескольких минут, и работа останавливается. Ино говорит, что перезагружает свои обонятельные рецепторы нехитрым способом, которому его научила знакомая бариста: нужно понюхать в области локтей - и знакомые запахи приведут нос в чувства и обострят восприятие новых ароматов.

Ино не пользуется парфюмом, не стирает одежду при помощи порошков с ароматизаторами и отдушками, не курит и накануне смены не употребляет в пищу чеснок и пикантные специи.

#Nissan