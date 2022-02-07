Польша создает кибервойска

В Польше появится новый вид Вооруженных сил. Как проинформировали в Минобороны республики, во вторник в стране официально будут созданы Силы обороны киберпространства. Церемония пройдет в Военно-техническом университете в Варшаве при участии главы военного ведомства Мариуша Блащака.

Как отмечается, еще в 2019 году министр национальной обороны Польши утвердил "концепцию организации и функционирования Сил обороны киберпространства", начав процесс создания этого нового компонента Вооруженных сил. Новые подразделения будут вести спектр действий в киберпространстве - от обороны до разведки и активных наступательных действий.

Стоит напомнить, что еще в 2017 году предшественник Блащака Антоний Мачеревич говорил о планах Польши создать кибервойска. По его словам, информация стала одним из самых важных видов оружия.

Сначала в Польше был сформирован Центр кибернетических операций, на работу официально стали нанимать хакеров (по линии военной контрразведки), затем появился Национальный центр безопасности киберпространства. В школах появились классы углубленной подготовки по специализации "кибербезопасность и современные информационные технологии", были увеличены наборы курсантов в военные вузы по специальностям, связанным с IT.

Примечательно, что кибервойска планировалось сформировать только к 2024 году, но под воздействием правящей в Польше партии "Право и справедливость" этот процесс был ускорен.