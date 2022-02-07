Постпред РФ при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом. Как проинформировали в дипмиссии, его тест на COVID-19 дал положительный результат.

"Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", - отметили в представительстве. В миссии напомнили, что все ее сотрудники регулярно проверяются на COVID-19, особое внимание уделяется дипломатам, которые принимают участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.

В связи в тем, что Небензя был вынужден отправиться на самоизоляцию, сегодня вместо него в дебатах СБ ООН, посвященным санкциям, принял его заместитель - Дмитрий Полянский. Дипломат призвал совершенствовать этот инструмент СБ ООН, применять его крайне аккуратно и обоснованно. "Международные санкции должны отражать положение дел "на земле" и служить политическому процессу, а санкционные режимы - подвергаться регулярному обзору и модифицироваться, вплоть до полной отмены", - указал зампостпреда РФ. "По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов СБ уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", - отметил Полянский.

Как подчеркнул дипломат, "Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными". "Тенденция к все более широкому использованию односторонних санкций подрывает нормы и институты международного права. Особенно нетерпимой является ситуация, когда отдельные страны, требуя выполнения своих санкционных ограничений, применяют рестрикции в отношении экономоператоров третьих стран, действующих в рамках своего национального законодательства. Такое экстерриториальное применение санкций противоречит элементарным нормам международной законности", - заявил Полянский.