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Рубрика: Власть

Представитель РФ в ООН назвал пропагандой сообщения о готовности к "вторжению"

Сообщения в СМИ о том, что Россия якобы на "70 процентов" готова к вторжению на Украину, являются еще одним шедевром пропагандистской войны США. Об этом в своем Twitter написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Он обратил внимание, что снова в тексте неназванные представители администрации, нераскрытые источники и никаких доказательств. Полянский напомнил: если открыто ставить под сомнение подобные фейки, "то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения представителей США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине являются частью информационной борьбы против Москвы. Дипломат снова подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом посол выразил обеспокоенность позицией США по ситуации вокруг Украины и опасными действиями Вашингтона по накачке Киева оружием. Тем самым, по его словам, США потворствуют националистической группировке в Киеве, делающей все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве.

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