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07.02.2022 07:20
Рубрика: В мире

Премьер-министр Австралии анонсировал открытие границ страны

Закрытые уже почти два года из-за пандемии коронавируса границы Австралии откроются с 21 февраля. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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По его словам, страна открывается для обладателей виз. Премьер подчеркнул, что въехать смогут туристы, привитые от коронавируса. "Вам необходимо дважды пройти вакцинацию - таково правило. Ожидаем, что каждый будет соблюдать", - цитирует РИА Новости Моррисона. Он напомнил, что ранее Австралия приступила к ограниченному открытию границ - с Новой Зеландией и Сингапуром.

В январе этого года в Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привившимся "Спутником V". На сайте министерства внутренних дел российская вакцина была включена в список препаратов, которые признаны местными властями. "Вы считается полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации препаратом, одобренным или признанным Управлением по терапевтическим средствам", - отметили в МВД. В списке ведомства девять вакцин, в том числе "Спутник V".

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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