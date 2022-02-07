Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Владимир Путин во вторник, 8 февраля, в режиме видеоконференции проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию. В Кремле сообщили, что оно будет посвящено реализации важнейших инновационных проектов государственного значения.

"Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики", - говорится в сообщении.

Помимо членов Совета, в мероприятии также примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии президента для молодых ученых 2021 года.