Путин заявил, что видит усилия Макрона по украинскому кризису и безопасности

Новости

Минск: Наблюдатели от СНГ на референдуме отправляются в регионы страны 19:10
С 1 марта все медсвидетельства о смерти станут электронными 19:01
Путин и Макрон начали переговоры в Кремле 18:42
Инструкторы РФ подготовят для Таджикистана 500 военных специалистов 18:39
Польша создает кибервойска 18:10
До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии 17:53
Следствие просит Тверской суд арестовать очередную группу хакеров 17:40
Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров 17:12
Великобритания хочет провести у себя чемпионат Европы по футболу в 2028 году 16:49
Генпрокуратура: В начале января Казахстан подвергся гибридной атаке 16:41
В Москве второй день снижается суточная госпитализация пациентов с коронавирусом 16:37
Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке 16:31
Токаев в середине марта обратится к нации 16:20
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 16:04
Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев 15:59
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли? 15:58
В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей 15:55
Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен 15:53
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте 15:07
Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования политики с Назарбаевым 15:05
В РПЦ предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей РФ 15:03
Скобликова поздравила Вюст, выигравшую шестое золото Олимпийских игр 15:02
Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе 14:57
Андрей Бочкарев: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину 14:40
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 19:16
Рубрика: Власть

Путин заявил, что видит усилия Макрона по украинскому кризису и безопасности

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон начали разговор с обсуждения вопросов безопасности в Европе. В понедельник, 7 февраля, лидеры проводят в Кремле переговоры.
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Что особо хотел подчеркнуть: я конечно понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - заявил Путин, обращаясь к своему французскому коллеге. Отдельно российский лидер отметил усилия Франции и лично президента страны, которые предпринимаются, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе и внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым

Путин подчеркнул, что все эти вопросы обсуждались с Макроном по телефону достаточно подробно. "Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет. Очень рад возможности встретиться и в личном формате все это обсудить", - сказал Путин.

Макрон в свою очередь заявил, что надеется найти ответы на вопросы безопасности для РФ и Европы на этой встрече. "Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, прозрачность и доверие для всех", - сказал он.

Отметим, что Путин и Макрон лично не встречались уже два года, но контакты в различных форматах не прерывались. Отдельно российский президент отметил, что объем товарооборота между странами, несмотря на пандемию, подрос.

"Если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил", - сказал Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом
Страны НАТО увеличивают контингенты в Польше и Прибалтике
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах