Путин заявил, что видит усилия Макрона по украинскому кризису и безопасности

"Что особо хотел подчеркнуть: я конечно понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - заявил Путин, обращаясь к своему французскому коллеге. Отдельно российский лидер отметил усилия Франции и лично президента страны, которые предпринимаются, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе и внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны.

Путин подчеркнул, что все эти вопросы обсуждались с Макроном по телефону достаточно подробно. "Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет. Очень рад возможности встретиться и в личном формате все это обсудить", - сказал Путин.

Макрон в свою очередь заявил, что надеется найти ответы на вопросы безопасности для РФ и Европы на этой встрече. "Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, прозрачность и доверие для всех", - сказал он.

Отметим, что Путин и Макрон лично не встречались уже два года, но контакты в различных форматах не прерывались. Отдельно российский президент отметил, что объем товарооборота между странами, несмотря на пандемию, подрос.

"Если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил", - сказал Путин.