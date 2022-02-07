Путин и Макрон начали переговоры в Кремле

Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали в Кремле переговоры. Французский лидер прилетел в Москву примерно за полтора часа до начала встречи. Главной темой разговора станут гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры ожидаются объемными и по времени, и по контенту. Сам Макрон заявлял, что оптимистично настроен перед беседой с российским президентом.

Как ожидается, лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого они проведут совместную пресс-конференцию.