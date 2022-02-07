РБК: Western Union отменит переводы внутри России с 1 апреля

Система денежных переводов Western Union намерена с 1 апреля 2022 года отменить внутрироссийские переводы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

Как говорится в письме, причиной решения стала низкая востребованность таких переводов на рынке. При этом межгосударственные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Возможность отправить деньги через Western Union внутри России исчезнет уже 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Те, кто оформил перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть свои деньги в отделениях "Почты России". А с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма перевода в день доходит до 7,5 тысячи долларов.

В 2019 году Western Union ограничила сумму заграничных переводов до 600 тысяч рублей в течение месяца. Тогда это было связано с борьбой с отмыванием средств и финансированием терроризма.