Неизвестные "заминировали" все районные​ суды Москвы

Во все районные суды Москвы в понедельник были направлены анонимные сообщения о минировании и угрозе взрывов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, экстренные службы проверяют эту информацию, в ряде районных судов объявлена эвакуация.

Последнее время по всей стране наблюдается волна лжеминирований торговых центров, школ, больниц и судов. По данным российских спецслужб, большинство звонков и сообщений о минировании через интернет идет из-за границы и в частности, с территории Украины, где телефонный терроризм и мошенничество поставлены буквально​ на поток.