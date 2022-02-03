В школах Красноярска отменили занятия из-за угрозы минирования

В ряде учебных заведений Красноярска отменили уроки из-за очередной волны сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказали корреспонденту "РГ" родители школьников, занятия были сорваны в нескольких учреждениях разных районов краевой столицы. Сведения об угрозе теракта поступили, например, в школу №45 на правобережье городр, в гимназию №2 и школу №12 на левобережье. При этом в некоторых классах учебный процесс не пострадал, поскольку школьников еще накануне перевели на дистанционку в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В правоохранительных органах информацию о минировании официально пока не комментируют.

Напомним, это уже вторая в 2022 году волна сообщений о готовящихся в школах Красноярска взрывах. Во второй половине января на протяжении пяти рабочих дней подряд в учебные заведения и некоторые другие организации поступала ложная информация об угрозе терактов. Позже школы взяли под круглосуточную охрану полиция и Росгвардия. В конце месяца были задержаны и арестованы два ученика одиннадцатого класса одной из школ краевого центра, подозреваемых в организации рассылки сообщений - подростки якобы хотели сорвать контрольную работу.