В Красноярске арестовали двух подозреваемых в рассылке сообщений о "бомбах"

Красноярский суд арестовал двух подозреваемых в рассылке ложных сообщении о минировании различных объектов. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, фигуранты дела - двое одиннадцатиклассников.

Подростки будут находиться под стражей до 23 февраля. Известно, что ранее правонарушений они не совершали, живут в благополучных семьях.

Напомним, в Красноярске и области несколько дней подряд "минировали" образовательные учреждения. В итоге школы решили перестать эвакуировать - там начали дежурить сотрудники Росгвардии. Аналогичные сообщения о якобы заложенных бомбах систематически поступали и в другие регионы страны. Подростки заявили, что сообщали о "минировании" ради шутки.