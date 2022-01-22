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22.01.2022 12:59
Рубрика: Происшествия

В Красноярске арестовали двух подозреваемых в рассылке сообщений о "бомбах"

Красноярский суд арестовал двух подозреваемых в рассылке ложных сообщении о минировании различных объектов. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, фигуранты дела - двое одиннадцатиклассников.

Фото: iStock
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Подростки будут находиться под стражей до 23 февраля. Известно, что ранее правонарушений они не совершали, живут в благополучных семьях.

Напомним, в Красноярске и области несколько дней подряд "минировали" образовательные учреждения. В итоге школы решили перестать эвакуировать - там начали дежурить сотрудники Росгвардии. Аналогичные сообщения о якобы заложенных бомбах систематически поступали и в другие регионы страны. Подростки заявили, что сообщали о "минировании" ради шутки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сообщения о лжеминированиях в России

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