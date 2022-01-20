После звонков о минировании школы Красноярска теперь не эвакуируют

В образовательные учреждения Красноярского края сообщения о минировании регулярно поступали, начиная с конца прошлой недели - только 19 января из 257 зданий пришлось эвакуировать 34 803 ребенка. После этого многие родители просили краевые власти временно перевести детей на удаленку, однако те нашли другой выход - поставить все образовательные учреждения под контроль сотрудников силовых ведомств. В итоге с 20 января школы и детсады, несмотря на звонки о минировании, работают в штатном режиме. Охрана учебных заведений введена не только в краевом центре, но и на сельских территориях.

- Мною принято решение взять все школы под круглосуточную охрану до особого распоряжения. Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии, - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Кроме того, в школах и детсадах проводятся проверки безопасности с помощью кинологов и служебных собак.

- Когда нашу школу взяли под защиту, конечно, стало намного спокойнее всем - и педагогам, и детям, и родителям, - рассказала замдиректора красноярской гимназии N 3 Оксана Бусарева. - Бойцы Росгвардии находятся у нас круглосуточно, введен усиленный пропускной режим. Кроме того, на ночь входы пломбируют, а утром пломба снимается в присутствии свидетелей.

В Екатеринбурге же и Свердловской области власти решили, что совсем не реагировать на письма лжеминеров нельзя, ведь речь идет о безопасности детей.

- Мы экстренно реагируем на любое сообщение с угрозой, проводим полную проверку. За эвакуацию же отвечают не силовые структуры, а руководство организаций и собственники объектов. Они, конечно, советуются с полицией и реагируют по обстоятельствам, - объяснили нам в ГУ МВД по Свердловской области.

Охрана учебных заведений введена не только в Красноярске, но и на сельских территориях

Позицию администрации Екатеринбурга сформулировала замглавы города Екатерина Сибирцева, сама в прошлом директор школы. По ее словам, сейчас все здания ученых заведений осматривают вечером после уроков и утром до занятий. После таких тщательных проверок осмотр школы при получении угрозы проходит быстрее и порой даже не приходится отменять уроки.

Комментарий эксперта

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, президент Российской секции Международной полицейской ассоциации:

Если есть гарантия, что людям ничего в реальности не угрожает, то их можно не эвакуировать. Потому что телефонные террористы своей задачей как раз и ставят сорвать нормальное функционирование объектов. Но приоритет всегда - безопасность людей. При стопроцентной гарантии безопасности такое решение - оправданное.

Но решение в каждом случае принимается должностными лицами, получившими сообщение о преступлении. В связи с этим оперативно выявляется источник - откуда поступило сообщение. С учетом этого принимаются решения. Если очевидно, что опасности нет, а речь идет о заведомо ложном сообщении, то необходимость в эвакуации отсутствует. Ведомственные инструкции по этому поводу есть.

Действительно, если учебное или дошкольное заведение круглосуточно охраняет полиция или Росгвардия, то проникнуть туда практически невозможно даже очень подготовленному диверсанту. Напомню, что именно Росгвардия охраняет особо важные объекты, в том числе и атомные. Даже квартиры, дачи и гаражи, которые находятся под опекой подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, ни разу не были успешно ограбленными.

Напомню, в России насчитывается примерно 53 600 школ и 45 600 детских садов. В них работают более 1 миллиона учителей и воспитателей и обучаются более 13 миллионов учеников и воспитанников. Конечно, их надо охранять и защищать.

Безопасность школы вполне успешно может обеспечить и частная охрана, если ее сотрудники хорошо обучены и оснащены необходимым оборудованием. А такие есть там, где, как правило, работают бывшие спецназовцы.

Законодательные, нормативные акты, служебные инструкции и учебные методички до деталей расписывают права и обязанности работников частных охранных организаций. Сейчас в соответствии со статьей 15 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" охранником можно стать только после окончания специального негосударственного образовательного учреждения. Существует приказ Минобрнауки России, где перечислены требования профессиональной обязательной программы частных детективов и охранников. Разумеется, эти требования согласованы с МВД и Росгвардией. Собственно, документ в основном и составлен по рекомендациям правоохранительных ведомств. Есть нормативы, определяющие, как быстро и метко должен стрелять охранник, за сколько секунд он должен обезвредить нарушителя и надеть на него наручники, какую медицинскую помощь оказать пострадавшему. А также как быстро потушить возгорание, какие законы, приказы и должностные инструкции обязан назубок знать и какие правила и положения ни в коем случае не должен нарушать.

Да, профессиональная и технически оснащенная охрана стоит недешево. Так, в Москве установлена максимальная цена на месяц охраны для школы в 124 тысячи рублей, а стоимость услуг вневедомственной охраны Росгвардии составляет больше 300 тысяч рублей в месяц. Если бюджет города не в состоянии финансировать платные охранные меры, этим занимается родительский комитет. Сумма обычно взимается из денежных средств фонда класса. Там же, где охрану оплачивают из бюджета, заключение контрактов на охрану производится по конкурсу в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Могу сказать, что местные администрации и школы, которые сумели обеспечить профессиональную охрану, заслуживают всяческих похвал.

Подготовил Михаил Фалалеев