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19.01.2022 09:22
Рубрика: Происшествия

В Красноярске отменили эвакуацию школ из-за сообщений о "минировании"

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня после очередной волны сообщений о минировании школ Красноярска представители власти и силовых структур приняли решение не эвакуировать учащихся и персонал учреждений образования. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Новосибирске школы эвакуировали из-за сообщений об угрозе теракта

Причиной отмены эвакуации стали усиленные меры безопасности, введенные накануне: с вечера 18 января все школы краевой столицы находятся под круглосуточной охраной полиции и Росгвардии.

Как рассказали в региональном кабмине, не планируется и эвакуация из религиозных учреждений, поскольку эти объекты тщательно проверены в связи с празднованием Крещения.

Отметим, решение об отмене эвакуации касается только учреждений начального и среднего образования Красноярска. Между тем воспитанникам и персоналу детских садов города сегодня пришлось покинуть помещения из-за сообщений об угрозах террористических актов. Специалисты, в том числе кинологи, проверяют здания детсадов на безопасность.

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