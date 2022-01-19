В Красноярске отменили эвакуацию школ из-за сообщений о "минировании"

Сегодня после очередной волны сообщений о минировании школ Красноярска представители власти и силовых структур приняли решение не эвакуировать учащихся и персонал учреждений образования. Об этом сообщили в правительстве региона.

Причиной отмены эвакуации стали усиленные меры безопасности, введенные накануне: с вечера 18 января все школы краевой столицы находятся под круглосуточной охраной полиции и Росгвардии.

Как рассказали в региональном кабмине, не планируется и эвакуация из религиозных учреждений, поскольку эти объекты тщательно проверены в связи с празднованием Крещения.

Отметим, решение об отмене эвакуации касается только учреждений начального и среднего образования Красноярска. Между тем воспитанникам и персоналу детских садов города сегодня пришлось покинуть помещения из-за сообщений об угрозах террористических актов. Специалисты, в том числе кинологи, проверяют здания детсадов на безопасность.