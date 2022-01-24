Арестованные за "минирование" школьники Красноярска хотели сорвать уроки

Подробности об уголовном деле школьников из Красноярска, задержанных по подозрению в рассылке ложных сообщений об актах терроризма, рассказали сегодня в Следственном комитете РФ.

Напомним, с 13 по 19 января в десятках школ Красноярского края несколько раз срывались занятия. Ученики и педагоги были вынуждены то и дело в срочном порядке покидать здания. Причиной эвакуации и последующей проверки помещений спецслужбами стали анонимные письма на адреса электронной почты школ - в сообщениях говорилось о минировании учреждений образования. Угрозы терактов поступили также в детские сады и ряд других объектов.

22 января стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в рассылке ложных сообщений - это два одиннадцатиклассника. Красноярский краевой суд принял решение об их аресте до 23 февраля.

Сотрудники СК, МВД и ФСБ установили, что 17-летние подростки занялись отправкой ложных сообщений о минировании еще в прошлом году. В декабре 2021-го один из школьников, общаясь с неустановленными пока лицами в мессенджере и желая избежать уроков, в частности, сорвать контрольную работу, организовал рассылку ложной информации в школы и другие организации.

24 декабря упомянутые лица отправили письма об угрозе терактов на электронную почту в органы государственной власти. Позже преступники повторили эту схему: 13-19 января ложная информация поступила в школы, детсады и ряд других учреждений Красноярского края.

При обысках по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютеры, свидетельствующие о причастности подростков к преступлениям.

Следователи объединили уголовные дела о прошлогодних сообщениях с нынешними. Сыщики устанавливают личности людей, имеющих отношение к этим преступлениям.