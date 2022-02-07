Суд приступил к рассмотрению дела по хищению имущества семьи Баталова

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела по хищению имущества семьи актера Алексея Баталова. Обвиняемые в этом Наталья Дрожжина и Михаил Цивин своей вины не признали. Нотариус Дмитрий Бублий - признал частично, сообщает ТАСС.

Бублий признал вину только в злоупотреблении полномочиями частным нотариусом. В пособничестве в совершении мошенничества группой лиц он вину не признал, уточнили в прокуратуре агентству. Защита просила вернуть дело прокурору, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Затем они подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 миллионов рублей. Также они обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 миллионов рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением.