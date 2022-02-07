В Ярославле по обвинению в производстве наркотиков арестован депутат

Суд в Ярославле заключил под стражу депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района по обвинению в производстве наркотиков.

- В отношении обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 марта 2022 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По ее словам, ходатайство следствия об избрании меры пресечения вначале рассматривал Кировский районный суд Ярославля. Областной суд оставил постановление без изменения.

- Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление районного суда, - добавила Ольга Козлова.

Об обстоятельствах дела официальные источники информации пока не дают.