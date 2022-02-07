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07.02.2022 16:37
Рубрика: Общество

В Москве второй день снижается суточная госпитализация пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

За последние сутки в столице, по данным портала "Стопкоронавирус.РФ", госпитализировано 1322 пациента с коронавирусом вместо 1406 накануне. Это существенно меньше, чем было на прошлой неделе, когда в стационары в среднем поступало до 1600 инфицированных.

Фото: Агентство "Москва"/ Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы
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Снизилось и количество выявленных случаев COVID-19 за сутки: до 15 442 вместо 18 856 днем ранее. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе снизилась примерно на 18%. На прошлой диагностировалось каждый день по 25-26 тысяч новых инфицированных. В основном это пациенты, заразившиеся штаммом "омикрон". Их доля, по словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академика РАМН Александра Гинцбурга, сейчас составляет 95 процентов зараженных.

Выздоровели и выписались за последние 24 часа 13 097 москвичей. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось примерно до 2 миллионов 48 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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