В Якутии двух сотрудников транспортной полиции задержали за взятки

Двух сотрудников уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290. Фигуранты помещены под домашний арест.

В полицейском ведомстве начали служебную проверку.

"Если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении пресс-службы.